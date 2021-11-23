Кировск, Мурманская область, , 10:17 — REGNUM В Кировске стали известны первые победители призеры российского лыжного сезона. Завершились первые в российском FIS календаре соревнования по лыжным гонкам.

«Хибинская гонка», которая традиционно открывает профессиональные соревнования лыжников в России, в этом году собрала свыше 400 участников из 28 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана. Состязания состоялись на стадионе «Тирвас», который сертифицирован FIS. В последние годы именно в Кировске готовятся к новому сезону юношеские и молодежные сборные России, а также национальные команды из ближнего зарубежья.

С инфраструктурой стадиона во время своего визита в Кировск, который состоялся в дни проведения соревнований, познакомился Министр спорта РФ Олег Матыцин. Он отметил роль градообразующего предприятия в поддержке спорта.

«Бизнес в лице компании «ФосАгро» очень активно включен в развитие спортивной инфраструктуры Кировска, создание социально ориентированных, комфортных условий как для горожан, так и для тех, кто сюда приезжает».

Министр отметил здоровую энергетику города и хорошие перспективы его развития как центра лыжного спорта.

В дни соревнований мастер-классы для юных спортсменови-лыжников из Кировска и их тренеров провели почетные гости «Хибинской гонки»: четырехкратный победитель Олимпийских игр и серебряный призер Олимпиады Николай Зимятов, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр Михаил Девятьяров, олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев и бронзовый призер чемпионата мира Сергей Крянин.

В рамках «Хибинской гонки» состоялись старты в индивидуальной гонке классическим стилем, спринте и индивидуальной гонке свободным стилем.

Победителями соревнований в спринте свободным стилем стали Светлана Николаева (Архангельская область — Ярославская область) среди женщин и Сергей Забалуев (Санкт-Петербург) среди мужчин. В индивидуальной гонке классическим стилем на 5 км лучшей стала Ольга Царева (Республика Коми). Среди мужчин в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км победу завоевал Александр Гребенько (Мурманская область). Самым быстрым на дистанции 10 км свободным стилем стал Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург). Среди женщин в гонке свободным стилем на 5 км первое место заняла Ольга Царева (Республика Коми).

Победители, призеры «Хибинской гонки» и их тренеры получили денежные призы в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Призовой фонд соревнований обеспечили партнеры соревнований — компания «ФосАгро» и администрация города Кировска.

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