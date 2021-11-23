Иерусалим, 23 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Израиле 23 ноября официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Несмотря на то, что запуск кампании по вакцинации состоялся только сегодня, медицинские работники начали делать прививки детям в ряде мест по всей стране через несколько дней после того, как в Израиль прибыла первая партия детских доз Pfizer/BioNTech.

По информации представителей сферы здравоохранения, несколько сотен детей были вакцинированы 22 ноября. А на 23 ноября на приём для вакцинации записаны 24 000 детей — около 2,5% из тех, кто имеет право на вакцинацию в этой возрастной группе.

Глава оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19, профессор СалманЗарка заявил, что израильским родителям не следует беспокоиться о вакцинации своих маленьких детей, потому что «в США было вакцинировано более трёх миллионов детей, и мы видим эффективные результаты».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября генеральный директор минздрава Израиля Нахман Аш утвердил рекомендацию группы по борьбе с эпидемиями о вакцинации против COVID-19 детей в возрасте 5−11 лет.

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Первая партия детской вакцины против коронавируса должна была прибыть в страну 17 ноября. Однако в назначенный срок страна препарат не получила. Причина задержки неизвестна. Предполагалось, что вакцина прибудет в страну 23 ноября.