Вашингтон, 23 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Глава Nintendo of America Даг Боузер прокомментировал скандалы, связанные с компанией Activision Blizzard. Об этом 23 ноября пишет Kotaku.

Скриншот с YouTube Бобби Котик

Он разослал своим сотрудникам электронное письмо, в котором говорится о его отношении к проблеме. «Вместе со всеми я слежу за последними событиями, связанными с Activision Blizzard, и постоянными сообщениями о сексуальных домогательствах и токсичности в компании. Я нахожу эту информацию огорчающей и очень тревожной. Всё это противоречит моим ценностям, а также ценностям и убеждениям Nintendo», — пишет Боузер.

Напомним, что глава Activision Blizzard Бобби Котик заявил о возможности своего ухода из компании. Это может произойти, если он в кратчайшие сроки не справится со всеми внутренними проблемами организации.