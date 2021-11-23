Москва, 23 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Россия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии. Сербия надеется, что так будет и впредь, сообщил 23 ноября временный поверенный в делах сербского посольства в РФ Славолюб Царич.

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«Сербия высоко оценивает российскую поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия. Сербия благодарна России за такую позицию и, естественно, надеется, что Россия продолжит такую политику в будущем», — сказал Царич РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября ожидается прибытие сербского президента Александра Вучича в Москву, а на 25 ноября запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с ним.

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