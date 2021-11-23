Иваново, , 10:09 — REGNUM В результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в Иваново пострадали пять человек. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Управления МВД по Ивановской области.

ДТП

«Пятеро пострадавших в ДТП со скорой помощью. В скорой помощи пострадали четверо, из них госпитализированы пациентка, фельдшер и врач, водитель находится на месте аварии. В легковом автомобиле пострадал водитель, он тоже находится на месте происшествия», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Также он указал, что после удара автомобиль скорой помощи выехал за пределы дороги, где врезался в каменный забор здания, расположенного возле дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за 22 ноября в Приморье, во время снежного циклона с дождём, было зарегистрировано 71 ДТП.