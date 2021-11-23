Мадрид, 23 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Левые партии Испании потребовали объяснений от главы Partido Popular («Народной партии») Пабло Касадо после того, как он присутствовал на мессе в кафедральном соборе Гранады 20 ноября, на которой поминали диктатора Франсиско Франко в 46-ю годовщину его смерти. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Пабло Касадо

В ответ правоцентристы указали, что Касадо присутствовал на мессе в соборе Гранады, потому что посещал храм со своей семьей перед участием 21 ноября в закрытии съезда ячейки Partido Popular в Андалусии.

В партии также подчеркнули, что Касадо принял участие в мессе в субботу, 20 ноября, потому что он не мог сделать это в воскресенье.