Калуга, 23 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Прокуратурой Калужской области в 2021 году пресечено свыше 60 незаконных проверок предпринимателей, к административной ответственности привлечены 23 должностных лица контролирующих органов. Об этом 23 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

Снижение административного давления на бизнес постоянно находится в зоне пристального внимания органов прокуратуры области. В 2021 году в это сфере прокурорскими работниками выявлено около двух тысяч нарушений, а к административной и дисциплинарной ответственности привлечено свыше 450 виновных должностных лиц.

Так, на прием в прокуратуру области обратился предприниматель, не согласившийся с решением органа контроля о привлечении к административной ответственности за нарушения в сфере организации питания. Проверкой установлено, что ранее орган контроля обращался в прокуратуру области с заявлением о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в отношении данного предпринимателя. Однако в связи с отсутствием оснований прокуратурой в проведении проверки органу контроля было отказано. Вместе с тем, должностными лицами контролирующего органа проверка была проведена под видом административного расследования. В итоге руководителю регионального органа контроля внесено представление, в отношении контролера прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении и решением суда чиновник признан виновным.

«Проведение запрещенных проверочных мероприятий или проверок с процедурными нарушениями является основанием для отмены их результатов, в том числе постановления о привлечении к ответственности виновных должностных лиц», — отметили в прокуратуре Калужской области .