Варшава, , 10:08 — REGNUM 22 ноября в городке Устшики-Дольнэ, что в Подкарпатском воеводстве Польши, состоялось открытие мемориальной доски Хаиму Эйссу, участнику группы Ладося, которая спасала евреев от гибели во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время Второй мировой войны Хаим Эйсс финансово поддерживал паспортную операцию польских дипломатов в Швейцарии, так называемую группу Ладося. Она выдавала евреям паспорта с неверно указанной национальностью, чтобы спасти их от гибели.

Организаторами открытия мемориальной доски в местности Устшики-Дольнэ являются Институт национальной памяти, Институт Пилецкого и местные власти.