Варшава, 23 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. 22 ноября в городке Устшики-Дольнэ, что в Подкарпатском воеводстве Польши, состоялось открытие мемориальной доски Хаиму Эйссу, участнику группы Ладося, которая спасала евреев от гибели во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Во время Второй мировой войны Хаим Эйсс финансово поддерживал паспортную операцию польских дипломатов в Швейцарии, так называемую группу Ладося. Она выдавала евреям паспорта с неверно указанной национальностью, чтобы спасти их от гибели.

Организаторами открытия мемориальной доски в местности Устшики-Дольнэ являются Институт национальной памяти, Институт Пилецкого и местные власти.