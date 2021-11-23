Оренбург, , 10:07 — REGNUM «Дни Эрмитажа в Оренбурге» пройдут с 24 по 26 ноября. В эти дни в музеях и библиотеках Оренбургской области пройдет около 30 мероприятий, в том числе выставки, мастер-классы, лекции, концерты, кинопоказы. Об этом сообщает региональное минкультуры.

Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

Единый день Эрмитажа запланирован на 26 ноября. Планируется, что в нем примут участие более 1500 учреждений: дома культуры, библиотеки, музеи, учебные учреждения. При посещении мероприятий QR-код не требуется.

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко отметила, что масштабный проект «Дни Эрмитажа» уже состоялся в нескольких крупных городах России — Владивостоке, Омске, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, но нигде не повторялся по своему содержанию. Оренбургский отличительный акцент — династия Пиотровских и её историческая связь с краем.

По словам директора Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрия Комлева, с династией Пиотровских Оренбуржье связано уже более века.

«Буквально этим летом директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский передал в дар нашему музею собрание фолиантов. Наш фонд пополнился новыми изданиями, выпущенными в свет в 2019 — 2021 годах. Щедрый дар включает в себя книги, альбомы, каталоги, научные сборники, посвященные живописи, графике, скульптуре, архитектуре, археологии, декоративно-прикладному искусству, фотографии, моде, вопросам реставрации и хранения предметов искусства», — сказал он.

В настоящее время музей формирует библиотеку искусств, которая станет публичной.