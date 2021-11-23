Москва, , 10:08 — REGNUM В число самых масштабных направлений волонтерского движения в Москве входит патриотическое добровольчество. Об этом 23 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Волонтеры Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Только в 2021 году свыше 900 москвичей посвятили этой деятельности около 15,5 тысячи часов. Они участвовали в таких мероприятиях, как «Поздравь ветерана», «Линия памяти», «Красная гвоздика», День Государственного флага Российской Федерации и многих других, отметила вице-мэр.

«Добровольцы вносят неоценимый вклад, помогая организовать важные для города события на самом высоком уровне. Участие в патриотических программах открывает широкие возможности для каждого. Например, волонтеры могут пообщаться с ветеранами и узнать больше о нашей истории, найти единомышленников и новых друзей, получить полезные навыки и опыт», — сказала Сергунина.

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