Тбилиси, 23 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Грузии «Коалиция по защите интересов СМИ», в которую входят 16 неправительственных организаций, осудило министерство культуры республики за то, что на брифинг главы минкульта Теи Цулукиани не были допущены журналисты оппозиционных каналов «Мтавари архи» и «Пирвели». Об этом говорится в заявлении, обнародованном в соцсети Facebook.

(сс) Aron Urb — Flickr Тея Цулукиани

В НПО отметили, что представители других СМИ присутствовали на брифинге, а не пустили только тех журналистов, которые критикуют власти.

«Мы считаем, что такой дискриминационный подход нарушает право представителей СМИ выполнять свои профессиональные обязанности, получать и распространять информацию по важным вопросам», — говорится в сообщении.

В коалиции призвали минкульт прекратить такой подход и обеспечить равные возможности для журналистов от всех СМИ.

Стоит отметить, в июле Цулукиани отняла микрофон у журналистки «Мтавари архи» и некоторое время выступала с ним. Вернула она его публично в конце октября «в знак поражения» оппозиции на выборах.