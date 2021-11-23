Сухум, 23 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, который не работает со времён грузино-абхазской войны 1992−1993 годов, прибыли российские сапёры. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Mil.ru Сапёры перед разминированием

пресс-служба ЮВО «Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения ЮВО, расположенного в Чеченской Республике, прибыли в Абхазию для выполнения задач по разминированию территории международного аэропорта в Сухуме».

Подразделение совершило марш из Ханкалы в Гудауту на штатной военной технике и в настоящее время размещено на территории российской военной базы. После подготовительных мероприятий специалисты подразделения приступят к очистке аэропорта от оставшихся со времён войны почти тридцатилетней давности взрывоопасных предметов.

Отмечается, что основанием для действий сапёров на территории республики является обращение премьер-министра Абхазии на имя первого заместителя министра обороны — начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В ноябре 2020 года меры и средства, необходимые для восстановления работы сухумского аэропорта, на встрече в Сочи обсуждали президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне сапёры Южного военного округа (ЮВО) обезвредили более 700 боеприпасов, обнаруженных в этом году в ходе разминирования сельхозугодий и земель лесного фонда на территории Ачхой-Мартановского района. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ЮВО.