Уфа, 23 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. 78 600 доз однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» доставили в Башкирию. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что о наличии этой вакцины можно узнавать в тех пунктах вакцинации, в которых жители планируют получить прививку от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 ноября в Башкирии получили прививку от этой инфекции 1 890 939 человек, завершили вакцинацию 1 616 433 человека.