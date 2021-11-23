Стокгольм, , 10:11 — REGNUM Представители партии «Левые» могут выступить против кандидатуры Магдалены Андерссон при голосовании по избранию премьер-министра Швеции 24 ноября. Об этом 22 ноября заявила лидер партии Нуши Дадгостар на пресс-конференции, передает телеканал SVT.

Нуши Дадгостар Vansterpartiet.se

«Если мы не достигнем соглашения, мы проголосуем «против», — заявила политик.

Если партия «Левых» проголосует против кандидатуры Андерссон, то премьер-министром Швеции она не станет, так как большинство депутатов риксдага будет настроено против нее. Согласно правилам парламентской процедуры, чтобы быть избранным на пост премьер-министра Швеции, кандидат должен набрать не менее 175 голосов «за» или «воздержался».

В настоящее время переговоры между лидером «Социал-демократов» Магдаленой Андерссон и Нуши Дадгостар продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидатура Андерссон выдвинута на пост премьер-министра Швеции