Биробиджан, 23 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Бывшего руководителя исправительного учреждения Еврейской автономии обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Мужчина из личной заинтересованности привлекал осуждённых к работе, не трудоустраивая их официально, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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Экс-начальник колонии предоставлял в УФСИН несоответствующие действительности сведения об объёмах продукции, которую изготавливали заключённые. По его информации, продукции было якобы больше, чем на самом деле. Целью подлога документов было получить завышенную оплату по госконтракту за фактически невыполненные работы. Изготавливать продукцию начальник обязал заключённых, но не трудоустроил их.

Уголовное дело в отношении сотрудника надзорного ведомства возбуждено по статьям 292 УК РФ (служебный подлог) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Обвинительное заключение сформировано и передано в суд. Возбуждено уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, в СИЗО № 1 Волгограда скончался 22-летний заключённый. Фотографии его тела, якобы со следами пыток, были размещены в социальных сетях и СМИ. Запрос об инциденте уполномоченный по правам человека в Волгоградской области направил в региональные Следственный комитет и прокуратуру.