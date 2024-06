Бордо, Франция, 23 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В приключенческий экшен Dead Cells добавили персонажей из других популярных инди-игр. Об этом 23 ноября сообщается на YouTube-канале издания IGN.

Постер компьютерной игры Dead Cells

В рамках нового бесплатного обновления геймеры смогут получить доступ к костюмам и оружию героев следующих игр: Blasphemous, Hollow Knight, Hyper Light Drifter, Guacamelee!, Skul: The Hero Slayer и Curse of the Dead Gods. Для этого им нужно будет пройти тематические испытания из магической книги, которая появляется в начальной локации Dead Cells.

Напомним, что Dead Cells — это игра в поджанре roguelike от французской студии Motion Twin. Она пользуется большой популярностью у геймеров за высокую сложность, динамику боевой системы и обилие доступного контента.