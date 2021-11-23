Красноярск, , 10:02 — REGNUM В Красноярске перед судом предстанет местный житель по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних детей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

По данным следствия, 14 сентября 2021 года 58-летний горожанин увидел на улице незнакомых ему двух мальчиков 9 лет и двух девочек 8 и 9 лет.

«Злоумышленник, используя в силу малолетнего возраста беспомощное состояние детей, совершил в отношении малолетних иные действия сексуального характера», — отметили в управлении.

По итогам судебной экспертизы выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством, из-за чего в момент преступления он не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий. В связи с этим решается вопрос о направлении его на принудительное лечение.