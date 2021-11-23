София, , 10:02 — REGNUM Один из выживших в катастрофе туристического автобуса в Болгарии пассажиров заявил, что за несколько секунд до ДТП в салоне транспортного средства произошел взрыв. Об этом 23 ноября в эфире Болгарского телевидения заявил премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев.

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«Я лично разговаривал с одним из пострадавших по телефону, и он лично сказал мне, что перед тем как автобус загорелся, раздался сильных хлопок, похожий на взрыв», — отметил, в частности Заев. — Моему собеседнику и еще трем людям удалось разбить окно и выбраться наружу».

По словам главы северомакедонского Кабмина, в ближайшее время он прибудет в Софию для того, чтобы поддержать граждан Республики Македония, раненых в результате катастрофы.

Напомним, туристический автобус с регистрационными номерами Северной Македонии, перевозивший из Софии в Скопье 52 туриста, загорелся на шоссе Струма в Перникской области (Юго-запад Болгарии). В результате погибли 47 человек, включая 12 детей, и были ранены 5 пассажиров.