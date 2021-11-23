Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве организуют пункты сбора вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его дальнейшей утилизации, сообщается на портале мэра столицы.

Свалка электроники Recyclemag.ru

Кроме электротехники инвестор будет перерабатывать пластик и опасные вещества. Всю отсортированную на пунктах приёма электротехнику планируют отправлять на перерабатывающие предприятия.

Проект осуществляется в виде государственно-частного партнерства (ГЧП). Инициатива о его реализации поступила в правительство столицы в 2021 году. Москва подпишет с инвестором соглашение о ГЧП на 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября на портале правительства Москвы (mos.ru) в качестве эксперимента разработал новый сервис — «Вывоз ненужных вещей».

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