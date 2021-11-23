Москва, 23 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Россия готова помочь другим странам в борьбе с теневым оборотом легкого и стрелкового оружия (ЛСО). Проблема такого оборота связана с чересчур свободным законодательством и недостаточным контролем, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Russiaun.ru Василий Небензя

По его словам, излишне либеральное законодательство стран или бреши в национальных режимах экспортного контроля — предпосылки для нелегального оборота ЛСО. Многочисленные брокерские структуры, которые действуют на рынке оружия, не проявляют надлежащей ответственности.

Государства, вместо того, чтобы утилизировать излишки ЛСО, зачастую пытаются их продать не особенно следят за проблемой незаконного перетока оружия за рубеж. Серьёзная угроза кроется и в производстве ЛСО по истекшим лицензиям или без лицензий в странах, которые владеют соответствующими технологиями. Поставки такого оружия скрыты, чаще всего оно попадает к криминальным элементам, добавил российский дипломат.

У России есть весьма развитое национальное законодательство в области борьбы с незаконным перетоком ЛСО, она готова делиться опытом и самыми успешными практиками с заинтересованными странами, подчеркнул он.

Небензя призвал государства уделить особое внимание реализации ряда мер на национальном уровне. Это, например, запрет на передачу всех видов ЛСО субъектам, которые не уполномочены правительствами стран-получателей.

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