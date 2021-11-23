Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Во вторник, 23 ноября, поступит на счета украинского правительства новый транш Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 23 ноября сообщил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован на своей странице в социальной сети Facebook.

МВФ

«Второй транш программы в размере около $700 млн уже во вторник будет на счетах украинского правительства», — написал в своем сообщении Рашкован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередной транш Международного валютного фонда (МВФ), размер которого составляет около $700 млн, будет использован правительством Украины для поддержания финансовой системы и борьбы с COVID-19.