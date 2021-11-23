Москва, , 10:00 — REGNUM В поселении Щаповском в Новой Москве началось строительство школы, рассчитанной на 800 учеников. Об этом 23 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагается, что зданием будут пользоваться 650 школьников и 150 дошкольников. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. При этом фундамент новой школы уже готов на 75%.

«В настоящее время ведутся работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты», — рассказал глава управления строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В мэрии уточнили, что школа будет оснащена современным оборудованием не только для учёбы, но и физического, а также творческого развития детей.