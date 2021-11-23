Владивосток, , 10:04 — REGNUM За 22 ноября в Приморье, во время снежного циклона с дождём, зарегистрировано 71 ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Авария Gov.ua

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«Автоаварии в большей части связаны с погодными условиями. В 63 ДТП причинен только материальный ущерб. В восьми авариях 11 человек получили различные травмы. Один пассажир погиб. Повреждено 125 автомашин. Пик автомобильных аварий пришелся на первую половину дня», — рассказали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине дня 22 ноября в травмпункты Владивостока обратились шесть человек с травмами, полученными при падении на скользких дорогах.