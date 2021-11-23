Веллингтон, 23 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Порядка 20 000 пассажиров, желающих пересечь Тасманский пролив до Рождества, были затронуты отменой авиарейсов из-за сохраняющейся неопределенности по поводу свободных от карантина полетов между Австралией и Новой Зеландией. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News.

Новая Зеландия

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Так, крупнейший новозеландский авиаперевозчик Air New Zealand 23 ноября объявил об отмене более 1000 рейсов.

Напомним, что рейсы, которые запланированы на ближайшее время и вплоть до 31 декабря, являются последними из числа отменных, поскольку Новая Зеландия приостановила авиасообщение в июле из-за вспышки штамма «Дельта» в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

Сейчас медики в стране борются с данным штаммом вируса. Крупнейший по численности населения город в Новой Зеландии Окленд выйдет из режима локдауна 3 декабря. Жесткий карантин длился более чем три с половиной месяца.