Киев, , 09:56 — REGNUM Украина не способна рассчитаться по внешним государственным долгам. Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

Долги

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Он напомнил, что на конце сентября дефицит текущего счёта достиг 1,4 млрд — долларов или гривен, эксперт не уточнил.

«То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», — подчеркнул политолог.

Кроме того, он указал на сокращение числа желающих покупать украинские ценные бумаги, несмотря на то, что проценты по облигациям увеличились.

«Чтобы было понятно, процент — это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не даёт по своим ценным бумагам, только Украина», — подчеркнул Степанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию составил 90,26 млрд долларов или 2 551,94 млрд грн. По данным украинского министерства финансов, за 2020 год госдолг Украины вырос на 5,89 млрд долларов (на 7%), или на 553,64 млрд гривен (на 27,7%).

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При этом внешний долг составил 59,52% от общей суммы долга или 53,72 млрд долларов, внутренний долг — 40,48% или 36,53 млрд долларов.

Напомним, в течение 2021 года Украина должна выплатить своему основному кредитору — МВФ — сумму порядка 1,7 млрд долларов.