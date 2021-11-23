Сеул, , 09:54 — REGNUM В третьем квартале 2021 года темпы кредитование населения Южной Кореи немного замедлились. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Долги Ken Teegardin

Согласно опубликованным данным, в конце сентября сумма непогашенных кредитов домашних хозяйств страны составила 1,84 квдрлн вон (~$1,54 трлн), что на 36,7 трлн вон (~$30,8 млрд) больше, чем во втором квартале.

Известно, что во втором квартале задолженность домохозяйств увеличилась на 43,5 трлн вон (~$36,5 млрд).

Эксперты отмечают, что замедление темпов кредитования населения произошло из-за того, что финансовые власти ужесточили правила кредитования в рамках усилий по сдерживанию роста долгов домохозяйств, который рассматривается как серьёзное препятствие для экономического роста страны.