Омск, 23 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Омске вынесли приговор предпринимательнице, обвиняемой в оказании услуг детям, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Ребенок на батуте

По данным следствия, в 2018 году женщина открыла батутный парк для детей в кинотеатре «Первомайский». При этом она не обеспечение безопасность аттракциона, а также не обучала инструкторов.

В результате 2 сентября 2019 года 4-летняя девочка, прыгая на батуте, столкнулась с другим ребёнком и сломала ногу. В ходе расследования выяснилось, что девочке никто не рассказал о правилах безопасного поведения на аттракционе.

«Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», — отметили в управлении.