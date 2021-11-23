Москва, 23 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Несмотря на мощное и повсеместное ралли доллара, которое последовало в ответ на новость о номинации Джерома Пауэлла на пост главы ФРС США на второй срок, нефти удалось удержаться на плаву в ходе торгов 22 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Noonpost.net Нефтедобыча

«Оставшись над уровнем $78 за баррель, нефть марки Brent получила отпор в районе отметки $80, но впоследствии все же обосновалась немногим выше $79,50, отыграв часть пятничных потерь.

Главная угроза для рынка, которой игроки так испугались перед завершением прошлой недели, заключается в инициативе США по высвобождению стратегических резервов, к которой примкнули Китай, Япония и Индия.

Без внимания не осталось и усугубление эпидемиологической обстановки в Европе, где новые ограничения ввели Австрия и Германия, а это — предвестник ослабления спроса.

Добавим сюда скачок доллара к новым максимумам середины 2020 года, и выходит внушительный фактор в пользу дальнейшего обвала цен. Однако этого не произошло.

Одна из главных причин стойкости Brent — довольно жесткая реакция ОПЕК+ на план Вашингтона. Альянс дал понять, что готов пересмотреть свою стратегию и сократить добычу в ответ на увеличение предложения со стороны США и их союзников.

Также в пользу быков сыграли комментарии банковского гиганта Goldman, который назвал недавний обвал рынка неоправданным, а реакцию на планы Штатов — избыточной. Более того, банк демонстративно оставил свой прогноз по Brent на четвертый квартал на уровне 85 долларов.

На данный момент рынок учел в цене высвобождение стратегических резервов США в объеме около 30 млн баррелей. Так, если будет озвучена цифра в пределах этого прогноза, котировки воздержатся от обвала, особенно после недавних заявлений ОПЕК+.

Однако если объемы будут более внушительными, и к Вашингтону действительно примкнут упомянутые союзники, Brent не избежит распродаж как минимум в рамках первоначальной реакции.

В этом контексте торги в предстоящие дни обещают быть волатильными, и нельзя исключать как похода ниже $76,50, так и возвращения выше $80. При этом на данный момент понижательные риски превалируют.

Сегодня, 23 ноября, на утренних торгах котировки нефти Brent ведут борьбу за отметку $79 за баррель», — отметил эксперт.

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