Оренбург, 23 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Оренбургская область вошла в первую десятку регионов России по вводу в оборот сельхозугодий. Информация прозвучала в докладе директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Романа Некрасова во время он-лайн совещания с регионами. Об этом сообщает областной минсельхоз.

Евгений Катышев Пашня

В Оренбуржье в 2021 году введено в сельскохозяйственный оборот более 72 тыс. га. Первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин отчитался о том, что земли сельхозугодий составляют 10 млн 449,3 тыс. га: 6 млн 21,6 тыс. га пашни, 10,4 тыс. га многолетних насаждений, 664,7 тыс. га сенокосов, 3 млн 752,5 тыс. га пастбищ. Из них неиспользуемой пашни в области — 710,2 тыс. га (12% от площади пашни). Из них пригодной пашни — 408 тыс. га.

В муниципальных образования области из 408 тыс. га пригодной к использованию пашни в 2021 году введено в оборот 72,4 тыс. га (17%). В 2022 году планируют ввести в оборот более 68 тыс. га неиспользуемых сельхозугодий.

В соответствии с прогнозом структуры посевных площадей под урожай 2022 года площадь пашни составит 6 млн 21 тыс. га, вся посевная площадь — 4 млн 370 тыс. га. Яровой сев в 2022 году составит 3 млн 616 тыс. га. Большое внимание будет уделено посевам картофеля и овощей. Картофель и овощебахчевые культуры планируют посадить на площади 53 тыс. га.

Добавим, согласно данным Оренбургстата, в 2021 году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Оренбургской области составила 4275,3 тыс. гектаров. Площади, занятые под картофелем и овощебахчевыми культурами, увеличились на 12,6% и составили 52,9 тыс. гектаров.