Уфа, 23 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Объем несырьевого неэнергетического экспорта из Башкирии вырос на 43%. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Согласно информации Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот Башкирии с января по сентябрь текущего года составил 3,4 млрд долларов США. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сообщается, что объем экспорта из республики составил 2,7 млрд долларов США, что на 25% больше показателя за аналогичный период прошлого года, а импорт составил 0,7 млрд долларов США, что выше на 41,5%, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Отмечается, что объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров из Башкирии с января по сентябрь текущего года зафиксирован на уровне 1,8 млрд долларов США (это на 43% больше уровня января-сентября прошлого года). При этом доля несырьевого неэнергетического экспорта составляет 68,1% от общего объема экспорта из Башкирии.

«В первую десятку стран-контрагентов Башкортостана в январе-сентябре 2021 года вошли Китай, Казахстан, Белоруссия, Нидерланды, Финляндия, Турция, Соединенные Штаты, Германия, Латвия, Узбекистан», — говорится в сообщении пресс-службы и отмечается, что торговый оборот с этими странами составил свыше 2 млрд долларов США, что составляет 61,9% от общего объема внешнеторгового оборота Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе подписали дорожную карту по развитию сотрудничества между Казахстаном и Башкирией.