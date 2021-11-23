София, , 09:49 — REGNUM Болгарские власти считают, что количество жертв ДТП с туристическим автобусом из Северной Македонии может возрасти. Об этом 23 ноября заявил на брифинге министр внутренних дел технического правительства Болгарии Бойко Рашков.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертельное ДТП с туристическим автобусом в Болгарии – все новости»

«Картина страшная, тела погибших буквально обуглены, поэтому сейчас нам трудно назвать их точное число. На экскурсию в Стамбул выезжало четыре автобуса из Северной Македонии, возможно, что туристы могли пересаживаться из одного автобуса в другой, и в (загоревшемся) автобусе находилось больше пассажиров, чем указано в списках», — сказал он.

Также директор национальной следственной службы страны Борислав Сарафов отметил, что, согласно предварительной информации, в автобусе находились 52 человека, тела которых обгорели до неузнаваемости.

«По предварительным данным, в автобусе находилось 52 человека, 45 из них, в том числе 12 детей, погибли, семеро госпитализированы. Однако окончательно о числе погибших можно будет говорить после детального осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, не исключено, что их может быть больше», — добавил он.

Кроме того, Сарафов указал, что для идентификации погибших будут взяты пробы ДНК и уточнил, что на данный момент рассматриваются две основные версии причины произошедшего — ошибка водителя или внезапная техническая неисправность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате крупной аварии с автобусом, загоревшимся на автомобильной магистрали в Болгарии, увеличилось до 46.