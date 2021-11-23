Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Ночь с 22 на 23 ноября в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени 2021 года, температура воздуха опустилась до минус 4,6 градусов. Об этом 23 ноября сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге

По его словам, после недолгого снижения температуры в город вернется потепление. Уже днем на погоду в Северной столице окажет влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт.

«Облаков в небе станет больше, местами пройдёт небольшой снег, возможна гололедица», — заметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит 0…-2 градуса, по Ленинградской области −4…+1 градус. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В свою очередь в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» уточнили, что в ночь на среду и днем 24 ноября в Петербурге ожидается снег, мокрый снег, снег с дождем. Ветер ночью юго-западный, южный, днем западный, северо-западный умеренный, утром и днем в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −2…−4 градуса, днем +2…+4 градуса. Ночью и утром на дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

В четверг, 25 ноября, ночью также ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью местами ожидается налипание мокрого снега. Ветер ночью северо-западный, западный, переходящий к юго-восточному, южному слабый, днем южный, юго-западный умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.