Москва, 23 ноября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Если Россия откажется от поддержки республик Донбасса, это приведет к массовой гибели людей, но даже если она просто вмешается в конфликт с задержкой, выживших тоже останется немного. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил луганский публицист, военнослужащий Народной милиции Егор Митин.

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«Если Россия по каким-либо причинам откажется от нас — дело пары дней, и мы все погибнем», — заявил собеседник агентства.

«Даже в случае идеального для нас сценария (когда мы держимся несколько дней, пока из России идёт помощь), каждый понимает, что выживших останется немного», — отметил Митин.

«Дебальцевский успех сейчас, скорее всего, был бы маловероятен. Внести хаос в ряды противника можно только значительно превосходящими его силами», — заключил публицист.

Напомним, что, по оценкам военнослужащих ЛНР, народные милиции не смогут противостоять ВСУ в силу качественного и количественного превосходства последних.