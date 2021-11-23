Ярославль, , 09:48 — REGNUM В Ярославле, жители Кармановского посёлка пожаловались на то, что вынуждены ждать по часу на остановке автобусы, чтобы добраться до работы. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Автобусная остановка в Ярославле Группа «Жесть в Ярославле» в ВК

Пост опубликован в группе «Жесть Ярославль».

«Что происходит с транспортом? Остановка «Березовая», Кармановский поселок, люди ждут 18 и 49 автобус час. С 5:30 стоят на остановке мёрзнут, автобусов нет ни одного в сторону центра. Первый автобус подъехал 49 в 6:30 — битком. Втиснулись в автобус пара людей, двери не закрываются, автобус тронулся. Стоим ждем 18, уехать невозможно. 18 подошел в 6:43, народ в бешенстве, сколько это может продолжаться. Это уже не первый раз. Первых рейсов нет. Предпримите меры!», — описали ситуацию жители.

Больше всего людей волнует то, что из-за проблем с автобусами они опаздывают на работу. Особенно обострилась проблема с началом зимы — стоять на остановке холодно.