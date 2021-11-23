Кишинёв, , 09:47 — REGNUM Партия социалистов Молдавии осуждает законопроект о повышении пенсионного возраста в республике до 63 лет для мужчин и женщин, внесённый в парламент пропрезидентской партией «Действие и солидарность». Об этом говорится в заявлении, обнародованном 22 ноября на сайте ПСРМ.

Пенсионный возраст Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В партии также критически отнеслись к решению правящей партии индексировать пении гражданам не дважды в год, а только один раз, хотя в стране начался «беспрецедентный» рост цен. Социалисты назвали такую политику «социальным геноцидом».

"В следующем году ожидается инфляция, которая может превысить 15%, а нынешнее правительство намерено отказаться от индексации пенсий с 1 апреля и оставить только индексацию с 1 октября», — говорится в сообщении.

Напомним в Молдавии в 2016 году, выполняя требования Международного валютного фонда, повысили до 63 лет. В декабре 2020 года тогдашний президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон перед истечением президентских полномочий снизил пенсионный возраст для мужчин до 62 лет, а для женщин — до 57 лет.

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