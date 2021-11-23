Нальчик, , 09:47 — REGNUM В пятницу, 26 ноября, на совещании в правительстве России будет рассмотрено социально-экономическое развитие регионов Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщил зампред правительства Александр Новак в ходе совещания с членами правительства Кабардино-Балкарии в Нальчике.

Александр Новак Kremlin.ru

«Жду от вас инициатив, … мы готовы вместе с нашей командой обсудить, найти точки роста, доложить председателю правительства, — сказал Новак. — В пятницу планируется большое совещание под руководством председателя правительства (Михаила Мишустина), где будут от всех республик СКФО соответствующие доклады, и поэтому нам надо хорошо подготовиться».

Зампред также выразил готовность оказать поддержку местным властям для обеспечения улучшения всех показателей социально-экономического развития, направленных на улучшение качества жизни людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии 22 ноября состоялось открытие новой подстанции «Алания» в Моздокском районе мощностью 668 МВА. На её открытие в республику прибыл заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Читайте также: Вице-премьер РФ Александр Новак открыл подстанцию в Северной Осетии