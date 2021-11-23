Новак: развитие СКФО рассмотрят 26 ноября на заседании правительства
Нальчик, 23 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В пятницу, 26 ноября, на совещании в правительстве России будет рассмотрено социально-экономическое развитие регионов Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщил зампред правительства Александр Новак в ходе совещания с членами правительства Кабардино-Балкарии в Нальчике.
Зампред также выразил готовность оказать поддержку местным властям для обеспечения улучшения всех показателей социально-экономического развития, направленных на улучшение качества жизни людей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии 22 ноября состоялось открытие новой подстанции «Алания» в Моздокском районе мощностью 668 МВА. На её открытие в республику прибыл заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
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