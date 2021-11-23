Камышин, Волгоградская область, 23 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. С заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с решением закрыть Камышинский филиал Волгоградского областного клинического онкологического диспансера обратились жители к председателю СК России Александру Бастрыкину, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета 22 ноября поручил руководителю регионального СК доложить о сложившейся ситуации и мерах по восстановлению прав граждан на необходимое медицинское обслуживание. По заявлению жителей, закрытие онкодиспансера «наносит колоссальный ущерб их законным интересам и интересам их родственников».

В октябре 2021 года стало известно, что комитет здравоохранения Волгоградской области планирует реорганизовать Камышинский филиал онкодиспансера под действующий в городе центр амбулаторной онкологической помощи. Местные жители не согласны с сокращением помощи, собрали десятки тысяч подписей и обратились с открытым коллективным заявлением к Генеральному прокурору России и председателю СК РФ.