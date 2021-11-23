Москва, , 09:45 — REGNUM Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова приветствует внесение поправок в положение о государственных наградах РФ, утверждённых российским президентом Владимиром Путиным. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она отметила, что государственные награды в сфере патриотического воспитания молодежи сегодня — это актуальная мера:

Военно-патриотическое воспитание Наталья Тюленева ©

«Эта мера поддерживающая новаторов, которые открывают и реализуют принципиально новые подходы к патриотическому воспитанию. А также тех, кто продолжает в современных условиях успешно осуществлять классические постулаты патриотического воспитания, которые формировались веками и основываются на героической истории нашего государства.

Сегодня наша задача рассматривать патриотизм не только с точки зрения военной тематики, но и раскрывать патриотизм в мирное время. В рамках деятельности Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) мы работаем в методическом ключе «10 граней патриотизма». Это помогает педагогам и самим школьникам находить грани в самых разных направлениях самореализации: культуре, науке, сфере образования.

И эта работа, которая проделывается, важна как для воспитания подрастающего поколения, так и для системы образования в нашей стране — находить патриотическое звучание в каждой отрасли. На протяжении своей работы Роспатриотцентр занимается комплексным развитием и сопровождением всех видов деятельности по патриотическому воспитанию молодежи России.

В рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Национального проекта «Образование» проходит Национальная премия «Патриот-2021», которая присуждается за существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации.

Помимо этого, для молодежи мы организуем военно-патриотические форумы и слеты, а также поддерживаем патриотические проекты, проводим встречи с Героями России, помогаем организовывать поисковые работы и исторические реконструкции.

Сейчас по всей стране работают военно-патриотические клубы, юнармейские объединения и казачьи классы, за которыми всегда стоят руководители-наставники. Формы подхода и тот опыт, который имеется, в том числе, у молодых ребят, молодых лидеров общественных организаций не должны оставаться без внимания. И здесь необходимо понимание результатов, в том числе, для дальнейшей работы».

Как сообщало ИА REGNUM, перечень заслуг, за которые могут присуждаться государственные награды, пополнили «социально-экономическое и технологическое развитие Российской Федерации, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи».

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