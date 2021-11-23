Облучье, Еврейская АО, 23 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Пожар в котельной города Облучье привёл к понижению температуры воздуха в четырёх жилых домах и одном социальном учреждении. Причиной ЧП стал несвоевременный ремонт вспомогательного оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона. Этот вывод надзорное ведомство сделало по итогам проверки.

Alexey Ivanov Котельная

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Пожар в котельной произошёл 20 ноября, на следующий день она возобновила работу. Своевременно ремонтировать оборудование, чтобы не допустить возгорание, должна была ресурсосберегающая организация. От её руководителя прокуратура потребовала принять неотложные меры по обеспечению горожан качественными услугами по отоплению.

Жильцам сделают перерасчёт за тепло. Надзорное ведомство продолжает проверки. Виновников возникновения пожара намерены привлечь к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министра правительства РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию в сфере ЖКХ ЕАО очень сложной. Регион получил 895 млн рублей на приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры и оплату коммунальных платежей школ и других организаций бюджетной сферы.