Москва, 23 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,5 млрд рублей на реконструкцию водоснабжения в городе Бикин Хабаровского края. Об этом 23 ноября сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Средства будут направлены в течение трёх лет. В 2022 году поступит 535 млн рублей, в 2023 году — 609,4 млн рублей, в 2024 году — 391 млн рублей.

В Бикине реконструируют систему водозабора и водоочистки, построят новые водопроводные станции и резервуары для воды.

В правительстве уточнили, что в расположенном в Хабаровском крае городе нуждаются в улучшении водоснабжения 16 тыс. человек.