Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Проект планировки первого этапа строительства Южной широтной магистрали одобрили на совещании главы Петербурга Александра Беглова с членами правительства города, состоявшемся 22 ноября.

Onf.ru Дорожные работы

«Южная широтная магистраль — один важнейших проектов развития транспортной инфраструктуры. Она станет дублером участка Кольцевой автодороги», — заявил губернатор Петербурга.

Формирование новой магистрали пройдет в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015−2020 годы. Планируется, что это будет шестиполосная дорога общей протяженностью в 17 километров. Магистраль протянется от Южно-Волхонской дороги до Советского проспекта Петрозаводского шоссе.

В последующем магистраль поможет разгрузить дороги в южной части Петербурга, а также станет новым связующим транспортным путем с Ленинградской областью. Первый этап ее строительства планируют завершить к 2027 году.