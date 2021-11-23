Майкоп, , 09:41 — REGNUM В Адыгее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «ВАЗ-2107» и грузовика. В результате аварии погибли три человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Столкновение автомашин произошло 22 ноября около 22:50 на трассе Майкоп — Адыгейск.

Авария 57.мвд.рф

«Около хутора Шевченко произошло столкновение двух транспортных средств: ВАЗ-2107 и грузового автомобиля иностранного производства. В результате от полученных травм на месте тяжкой аварии скончались 37-летний водитель и двое пассажиров легкового автомобиля — 36 и 37 лет», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются. На место ДТП выезжал врио начальника управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея Казбек Мамиек.

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