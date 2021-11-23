Москва, 23 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Преимущество ВСУ над формированиями Народной милиции республик Донбасса очевидно. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил луганский публицист, военнослужащий Народной милиции Егор Митин.

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«Это и так всем ясно и понятно. Если бы не фактор сдерживания со стороны России, ВСУ давно снесли бы нас просто по фундамент», — заявил Митин.

«У нас на две республики в обороне задействовано около 40 000 человек. У них почти в три раза больше», — отметил собеседник.

«В случае острой необходимости они умножат состав вдвое без особых усилий. Мы же не сможем этого сделать, мы и так все на фронте» — заключил военнослужащий.

Напомним, что по оценкам военнослужащих ЛНР, без помощи России народные милиции ЛДНР не смогут противостоять ВСУ и будут уничтожены в силу масштабного количественного и качественного превосходства в артиллерии, живой силе и технике.