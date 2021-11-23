Анадырь, 23 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Анадыре осуждена заведующая магазином из села Ваеги за присвоение в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокураты Чукотки.

40.мвд.рф Кража денег

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Судом установлено, что с ноября 2010 года по ноябрь 2019 года женщина, используя свое служебное положение, присвоила имущество и денежные средства муниципального предприятия «Анадырская торговая компания». Всего подсудимая нанесла ущерб на сумму более 9 млн рублей.

Суд, с учетом мнения гособвинителя, назначил торговому работнику наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре вынесен приговор сотруднице детского сада города Нягани за пособничество в растрате бюджетных средств.