Москва, , 09:35 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, в Москве в преддверии Всемирного дня домашних животных на YouTube-канале проекта «Московское долголетие» стартовал онлайн-марафон, сообщается на портале мэра столицы.

Любовь к животным ru.m.wikipedia.org

В течение недели ветеринары, работающие в ветклиниках, будут делиться с владельцами питомцев полезными советами о том, как содержать домашних животных и поддерживать из здоровье.

Москвичам расскажут не только о кошках и собаках, но и о грызунах и экзотических животных. Цикл онлайн-лекций об уходе за домашними животными продлится до 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в сентябре 2021 года проводилась акция «В добрые руки». В её рамках можно было бездомную кошку или собаку из приюта.

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