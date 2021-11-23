Горно-Алтайск, , 09:34 — REGNUM В Республике Алтай сезонная заболеваемость ОРВИ перешагнула эпидпорог и продолжает быстро расти. Особенно много заболевших среди школьников и воспитанников детских садов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В связи с этим в 36 школах Горно-Алтайска, а также в Кош-Агачском, Онгудайском, Шебалинском и Улаганском районах приостановлено обучение. Глава региона Олег Хорохордина подчеркнул о важности того, чтобы дети в этот период не посещали места массового скопления людей.

«Эти школы региона закрыты на одну неделю, однако специалисты не исключают вопрос о продлении карантина, если к следующему понедельнику процент заболевших гриппом и ОРВИ не уменьшится», — отметили в правительстве.

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