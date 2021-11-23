Самара, 23 ноября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Бывшую сотрудницу налоговой службы обвинили в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в Самаре. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, весной текущего года мужчина, который действовал в интересах фирмы, обратился к знакомой женщине, которая ранее работала в налоговой инспекции по Кировскому району Самары, за консультацией о возможности исключения фирмы из плана выездных налоговых проверок.

В материалах уголовного дела указано, что последняя обратилась к фигурантке уголовного дела, которая в тот момент занимала должность заместителя начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 20 по региону и предложила ей исключить фирму из плана выездных налоговых проверок и снижении доначисления суммы неуплаченного налога по итогам проведенных мероприятий налогового контроля.

Следователи считают, что обвиняемая приняла это предложение.

«Далее, в июне 2021 года в дневное время обвиняемая получила в качестве взятки денежные средства в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, из которых 1 миллион 300 тысяч она должна была передать через посредника должностным лицам межрайонной налоговой инспекции, способным помочь в решении указанного вопроса, остальные денежные средства женщина намеревалась обратить в свою пользу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что противоправная деятельность фигурантки уголовного дела была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам посредничества во взяточничестве и мошенничестве. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

«Кроме того, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудницы налоговой инспекции, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)», — сообщает пресс-служба.