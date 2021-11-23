Якутск, 16 июня, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Рейс Якутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург задержали на 12 часов из-за технической неисправности, сообщили 16 июня в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

«В аэропорту Якутска задержан вылет рейса АО «Авиакомпания «Якутия» по маршруту Якутия — Екатеринбург — Санкт-Петербург, запланированный на 09 часов 20 минут (03:20 мск) 16 июня 2024 года», — сообщили в ведомстве.

Вылет перенесли на десять вечера (16:00 мск). Причина — техническая неисправность самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня самолёт Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета. Самолёт благополучно приземлился, никто не пострадал. В прокуратуре сообщили, что причиной стала техническая неисправность. Началась доследственная проверка.

Днём ранее Ан-26 произвёл жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе у аэропорта Утренний. Самолёт следовал в аэропорт Сабетта. В результате инцидента есть пострадавшие. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.